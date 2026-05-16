Станислав Крапивник: Ради всего святого, наконец-то просто нанесите удар

Анатолий Лапин.  
16.05.2026 22:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2085
 
Дзен, Киев, Спецоперация, Украина


В России многие ждали, что Зеленский нарвётся на обещанный Россией удар возмездия по центру Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Нейтральные студии» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России многие ждали, что Зеленский нарвётся на обещанный Россией удар возмездия по центру...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я сам, не буду врать, очень надеялся, что Зеленский что-нибудь предпримет, потому что Кремль сам себя убедил, что если он что-нибудь предпримет, то они будут вынуждены нанести ответный удар, причём буквально по центру власти, где живут элиты, по улице Банковой…

У нас есть дроны, которые следят за тем, как они садятся в машины, едут домой или на работу. Так что, да, все были за то, чтобы нанести удар. Ради всего святого, наконец-то просто нанесите удар. Все, кого я знаю, надеялись, что Зеленский что-нибудь предпримет. Они просто молились, чтобы Зеленский наконец что-нибудь предпринял, чтобы он хотя бы попытался нанести удар по параду, и мы, наконец, смогли бы это сделать. Таково настроение в России.

Это не просто желание мира. Настроения людей становятся всё более воинственными», – заявил Крапивник.

Читайте также: Дрон впервые ударил по особняку элиты под Киевом. Но это оказалась инсценировка Зеленского.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Станислав Крапивник: Ради всего святого, наконец-то просто нанесите удар

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить