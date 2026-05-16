В России многие ждали, что Зеленский нарвётся на обещанный Россией удар возмездия по центру Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Нейтральные студии» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сам, не буду врать, очень надеялся, что Зеленский что-нибудь предпримет, потому что Кремль сам себя убедил, что если он что-нибудь предпримет, то они будут вынуждены нанести ответный удар, причём буквально по центру власти, где живут элиты, по улице Банковой…

У нас есть дроны, которые следят за тем, как они садятся в машины, едут домой или на работу. Так что, да, все были за то, чтобы нанести удар. Ради всего святого, наконец-то просто нанесите удар. Все, кого я знаю, надеялись, что Зеленский что-нибудь предпримет. Они просто молились, чтобы Зеленский наконец что-нибудь предпринял, чтобы он хотя бы попытался нанести удар по параду, и мы, наконец, смогли бы это сделать. Таково настроение в России.

Это не просто желание мира. Настроения людей становятся всё более воинственными», – заявил Крапивник.