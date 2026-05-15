Госдеп США выдвинул предложение Конгрессу о вооружении на 14 млн долларов силовых структур албанского сепаратистского режима, захватившего при помощи НАТО власть в сербской провинции Косово.

Об этом, ссылаясь на свои «многочисленные источники» в американском Конгрессе, сообщает радио «Свобода» (иноагент, нежелательная в РФ структура), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Портал KosovoOnline напомнил, что Приштина получала, либо закупала военную технику у США и ранее. Так, в феврале 2025 года прибыли американские беспилотники, несколько месяцев спустя так называемые «Силы безопасности Косово» (FSK) были оснащены бронетехникой, приобретенной у американцев. А в 2024 году Приштина подала заявку на закупку 200 противотанковых ракет Javelin.

Еще в 2018 году в Косово из США поступила первая партия более не используемых в американской армии броневиков Humvee (такие же отправлялись на Украину).

В том году Приштина заключила контракт с американской компанией AM General на закупку 51 машины этого типа.

В 2021 году американское правительство передало в дар албанским сепаратистам еще 55 бронированных машин.

Процесс создания армии сепаратистов идёт долгие годы, несмотря на то, что такие действия противоречат резолюции Совбеза ООН 1244 (1999 г.), по которой Косово и Метохия является частью Сербии.

«Косовские силы безопасности» были созданы в 2009 году на основе подразделений террористической организации «Армия освобождения Косово».