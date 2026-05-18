Распиаренная на Украине ракетная программа близкой к киевскому режиму компании FirePoint не дает особого результата, несмотря на вложенные колоссальные средства.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Огромное количество денег вбухано, украдено, размазано как тонким слоем масла по хлебу, а результата не дают. 1 миллиард 300 тысяч дали именно на ракетную программу FirePoint… Дала Дания. Где результат, где показатели? Мы видим, как стартуют ракеты, только первые 15 секунд. А дальше не показывают, как ракеты падают», – сказал Кривонос.

Он обратил внимание, что компания начала заниматься ракетами более года назад, отметив, что в истории неизвестны случаи создания эффективных ракет за столь короткий промежуток времени.

«FirePoint активно проводит технический шпионаж внутри нашей страны, изымая через определенное влияние определенных служб документацию реальных наших предприятий. Возможно, оно и ничего, если бы давало результат, но результатов нет пока. Количество стартовавших ракет – это одно, долетевших до цели – совсем другое. Обратите внимание, когда нам показывают цели, это все равно, что стрелять из пушки по воробьям.

Если запускаете серьезную ракету, надо выбирать реальные серьезные цели. То, что показывают, – это третья категория и последнее в списке», – заявил генерал.