Зе-обслуга: «Мы бьем по мозгу и сердцу российского величия» 

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Удары по Москве имеют больше не военный, а информационно-психологичекий смысл.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

Удары по Москве имеют больше не военный, а информационно-психологичекий смысл. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Важен не только сугубо военный ответ на российские удары, важно и другое: чтобы в России все больше и больше понимали, что и их война касается непосредственно. На третьем году войны начала меняться ситуация постепенно, когда мы начали все больше применять дипстрайки, дальнобойное оружие, в первую очередь, дальнобойные беспилотники. А сейчас, особенно 26-й год, это уже реальность войны. Все больше и больше российских регионов ощущают, что война приходит к ним», – радуется Фесенко.

Особое внимание он уделил попыткам ударов по Москве.

«Москва не только в символическом, а в реальном смысле – это и мозг, и сердце этого величия, этого огромного монстра под названием Россия. И потому бить туда нужно. Не просто ради того, чтобы получить символическое удовольствие, вот мы бьем по Москве. Нет, здесь нужно бить так, чтобы и почувствовали жители российской столицы и московского региона.

Но одновременно, и это главное, бить по этим нервным узлам, инфраструктурным объектам и военным предприятиям Москвы и Подмосковья. Но эффект есть, в частности, социально и политически-психологический», – уверен Зе-политолог.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зе-обслуга: «Мы бьем по мозгу и сердцу российского величия» 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить