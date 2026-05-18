Многомиллиардные пакеты американской помощи могут оказаться бесполезны – укро-эксперт

При новом Конгрессе США, возможно, и вернут многомиллиардные пакеты помощи Украине, однако может случиться так, что к этому времени американские вооружения настолько истощатся, что на эти деньги Киеву будет нечего приобретать.

Об этом на канале «Апостроф» заявил украинский эксперт по общественной политике Илья Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сюжете пожаловались на то, что в Вашингтоне всё громче звучит сигнал о том, что новых крупных пакетов военной помощи для Украины может уже не быть. США готовы и в дальнейшем делиться разведданными, разрешать продажу оружия и поддерживать санкционное давление на Россию, но без новых многомиллиардных пакетов прямой помощи.

«Даже на этот год запланированные 400 миллионов – пока эти деньги не выделены. В Конгрессе постоянно возникают вопросы, почему время идёт, но нет даже такого минимального финансирования. Это позиция администрации Трампа», – прокомментировал Котов.

Однако он обратил внимание на другую проблему.

«Дело не в количестве средств, а в том, на что именно эти средства могут быть потрачены. Возможно, нам не нужна денежная помощь, потому что у нас есть ЕС, который финансово максимально помогает. Возможно, нам больше нужны ракеты, бронетехника и так далее – всё то, что могут предоставить США. Но в связи с войной против Ирана – очень много необходимого вооружения либо исчерпано, либо находится уже где-то на грани, в том числе, ракеты для систем «Пэтриот». Я бы не акцентировал именно на финансах, что, вот, будет хорошо, если нам дадут определенное количество миллиардов. Конечно, это будет хорошо, и мы не откажемся, это будет полезно уже при новом Конгрессе, но дело в том, что на эти средства на тот момент мы сможем получить. Потому что суть не в деньгах, а в их содержании», – тревожился укро-эксперт.

