«Я не понимаю, за кого США?» – укро-авиатор бранится на перебои с поставками ракет

Нынешняя администрация США отмечается своим непостоянством, касательно «допомоги» Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается нехватки ракет, к большому сожалению, США как государство, которое нам помогает, как наши союзники, но иногда при каденции нового президента ведут себя очень странно, я бы так аккуратно сказал, чтобы не применять здесь непарламентских выражений. Потому что мало понятно – а за кого они? … Это касается поставки ракет.

Потому что это исключительно искусственная реакция на помощь Украине, когда позволяют, запрещают, приостанавливают, снова дают. С утра встал – одно настроение, после обеда другое, а к вечеру уже седьмое или восьмое настроение. Потому нам своё делать и уничтожать того проклятого врага», – заявил Хазан