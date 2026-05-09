«Я не понимаю, за кого США?» – укро-авиатор бранится на перебои с поставками ракет
Нынешняя администрация США отмечается своим непостоянством, касательно «допомоги» Украине.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Что касается нехватки ракет, к большому сожалению, США как государство, которое нам помогает, как наши союзники, но иногда при каденции нового президента ведут себя очень странно, я бы так аккуратно сказал, чтобы не применять здесь непарламентских выражений. Потому что мало понятно – а за кого они? … Это касается поставки ракет.
Потому что это исключительно искусственная реакция на помощь Украине, когда позволяют, запрещают, приостанавливают, снова дают. С утра встал – одно настроение, после обеда другое, а к вечеру уже седьмое или восьмое настроение. Потому нам своё делать и уничтожать того проклятого врага», – заявил Хазан
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался на серьезную нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО.
«На сегодняшний день наш арсенал ракет значительно иссяк вследствие определенных трудностей с поставками», – сокрушался Игнат.
Читайте также: «Даже не укусили, а лишь прикусили Путина» – в Киеве недовольны «допомогой» США
English version :: Читать на английском «Я не понимаю, за кого США?» – укро-авиатор бранится на перебои с поставками ракет
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: