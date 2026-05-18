Мы сами поможем Украине развалить Россию изнутри – террорист Закаев набросился на релокантов-иноагентов

Украине и странам Запада нужно поскорее признавать легитимными представителей террористической Республики Ичкерия и их органы в изгнании, чтобы запустить в России процессы дестабилизации.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил один из вожаков чеченских сепаратистов, именующий себя главой т.н. «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании», признанный террористом в РФ Ахмед Закаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Закаев упрекнул бежавших из страны рослибералов в том, что они выступают против развала страны, а украинскую верхушку укоряет в том, что те лишь декларативно признают сепаратистов.

«В 22-м году, 18 октября, (Верховная рада) приняла, что территория Чеченской Республики является временно оккупированной. Но дальше этого ничего не двигалось. Нам нужно делать шаги дальше по реализации права народов на самоопределение… Наряду с военными успехами нужно вести вот эту политическую работу. Если мы её не будем вести, то эта война может затянуться ещё на десятки лет. Я вижу только отсутствие политической воли или попытку не раздражать Запад и западные страны с какими-то конкретными активными действиями, направленными по децентрализацию России. Потому что пока ещё все считают, что Россию нужно сохранить в этих границах. И вот их так называемые хорошие русские, которые находятся в Европе, они убеждают западных политиков в том, что нужно сохранить Россию, – возмущался террорист.

«Они на самом деле напрямую коррумпируют западных политиков, эти люди, убеждая их в том, что нужно сохранить Российскую империю. И, наверное, это и сдерживает украинцев или украинскую сторону от проявлений активных политических акций, направленных на децентрализацию России… Если Украина признает эти страны или структуры, организации, которые работают сегодня на Западе, субъектами представителей тех или других народов, то это только усилит позицию Украины для того, чтобы убедить западных политиков, европейские структуры в том, что не надо прислушиваться к Яшиным, Ходорковскому и другим, которые сегодня говорят и рисуют какие-то страшилки после распада Российской Империи… Если мы будем работать сообща и слаженно, я уверен в том, что мы сумеем в ближайшее время создать ситуацию, которая может привести к тому, что война в Украине закончится. Именно из-за внутренней нестабильности России она может закончиться», – призывал Закаев.

Читайте также: Террорист Бабченко завывает из Израиля о невозможности Майдана в Москве.