Киевский политтехнолог: «О рейтинге Путина украинским политикам можно только мечтать»

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 16:58
  (Мск) , Киев
Несмотря на определенные проблемы, российский лидер Владимир Путин продолжает пользоваться поддержкой абсолютного большинства граждан РФ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на падение рейтинга поддержки Путина, он остается достаточно высоким. О таком – украинским политикам остается только мечтать, если с 80 упал до 70. Не суть важно, это все равно очень много. И это, как у нас говорят, не виртуальный рейтинг», – сказал эксперт.

По его словам, «у Путина есть социальная база поддержки».

«Как бы то ни было, российский обыватель еще никогда столь безопасно и зажиточно не жил, как в эти 25 лет. И это обеспечивает поддержку Путину и социальную базу той же «Единой России». Всегда в обществе есть довольно большой процент тех, кто за стабильность – как власть скажет. И в РФ мы видим, что это успешно позволяет формировать нужный результат», – резюмировал Золотарев.

