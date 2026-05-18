Киевский политтехнолог: «О рейтинге Путина украинским политикам можно только мечтать»

Несмотря на определенные проблемы, российский лидер Владимир Путин продолжает пользоваться поддержкой абсолютного большинства граждан РФ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на падение рейтинга поддержки Путина, он остается достаточно высоким. О таком – украинским политикам остается только мечтать, если с 80 упал до 70. Не суть важно, это все равно очень много. И это, как у нас говорят, не виртуальный рейтинг», – сказал эксперт.

По его словам, «у Путина есть социальная база поддержки».