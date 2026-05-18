Укро-эксперт: «Евроконтингент на Западной Украине – это безответственно и несерьёзно»
Дональд Трамп правильно подталкивает Европу к тому, чтобы она вместо безответственных гарантий безопасности в большей степени материально помогала Украине.
Об этом на канале «Апостроф» заявил украинский эксперт по общественной политике Илья Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всё же Соединенные Штаты, несмотря на приостановку [помощи], но являются модератором мирного процесса. Европы там нет по разным причинам, надеемся появится, опять же, появится с конструктивной позицией. Что касается обсуждаемых гарантий безопасности – гарантия безопасности размещения контингента в западных регионах нашего государства – ну, к сожалению, это не совсем об ответственности и о серьезности.
Поэтому, с точки зрения финансов – да, безусловно, здесь разговоров нет. Плюс давайте учитывать ещё и замороженные российские активы, судьбу которых также Европа будет решать в дальнейшем, чтобы они также могли быть использованы», – мечтал Котов.
«Но кроме финансов, всё же, что надо двигаться дальше в сторону увеличения такого взгляда в будущее европейского континента. Потому что, откровенно говоря, в чём неправ Трамп, когда говорит, что это же безопасность Европы, и Европа должна играть большую роль», – добавил укро-эксперт.
