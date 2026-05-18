Укро-эксперт: «Евроконтингент на Западной Украине – это безответственно и несерьёзно»

Вадим Москаленко.  
18.05.2026 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 365
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Дональд Трамп правильно подталкивает Европу к тому, чтобы она вместо безответственных гарантий безопасности в большей степени материально помогала Украине.

Об этом на канале «Апостроф» заявил украинский эксперт по общественной политике Илья Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп правильно подталкивает Европу к тому, чтобы она вместо безответственных гарантий безопасности в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Всё же Соединенные Штаты, несмотря на приостановку [помощи], но являются модератором мирного процесса. Европы там нет по разным причинам, надеемся появится, опять же, появится с конструктивной позицией. Что касается обсуждаемых гарантий безопасности – гарантия безопасности размещения контингента в западных регионах нашего государства – ну, к сожалению, это не совсем об ответственности и о серьезности.

Поэтому, с точки зрения финансов – да, безусловно, здесь разговоров нет. Плюс давайте учитывать ещё и замороженные российские активы, судьбу которых также Европа будет решать в дальнейшем, чтобы они также могли быть использованы», – мечтал Котов.

«Но кроме финансов, всё же, что надо двигаться дальше в сторону увеличения такого взгляда в будущее европейского континента. Потому что, откровенно говоря, в чём неправ Трамп, когда говорит, что это же безопасность Европы, и Европа должна играть большую роль», – добавил укро-эксперт.

Читайте также: «Даже Трамп не всё знает»: в Киеве уверяют, что помощь США идёт без перебоев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-эксперт: «Евроконтингент на Западной Украине – это безответственно и несерьёзно»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить