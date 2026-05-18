«Не пойдём на финский вариант остановки войны – будет ещё хуже» – бывший «азовец» Мосийчук

Украине нужно срочно останавливать войну – и вариант с потерей территорий и нейтралитетом не самый худший.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас вариант пока – тот, который был на последнем столе переговоров, лайт-финский вариант. Его надо принимать. Маннергейм – спаситель Финляндии. Когда стал союзником Гитлера, а Гитлер начал проигрывать, он понял, что Финляндию можно потерять. Поэтому он через Рузвельта вышел на Сталина, провёл переговоры с Кремлём. В результате де-юре отказаться пришлось от Карелии и Выборга, советская военная база была размещена возле Хельсинки (от нас этого никто не требует, слава Богу), нейтралитет, ещё ряд моментов. Благодаря этому было спасено финское государство и финны как народ», – рассуждал Мосийчук.

Он уверяет, что финский вариант для Украины – «это самый точный и надёжный вариант, который может точно остановить войну, все другие варианты будут в разы хуже и хуже».