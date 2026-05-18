Экс-азовец и майданщик Мосийчук засомневался, стоит ли идти Украине в ЕС

Вадим Москаленко.  
18.05.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 40
 
Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С евроинтеграцией Украины может случиться то же, что было в 2014 году с «ассоциацией с ЕС»: политики выжмут максимум хайпа, заключив невыгодный контракт, а страна снова окажется «в дупе».

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С евроинтеграцией Украины может случиться то же, что было в 2014 году с «ассоциацией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нужны ли нам евроустремления, подтверждённые со входом в ЕС? Тут надо исходить исключительно из национальных интересов, на каких условиях. Как будет квотироваться сельское хозяйство для Украины? Другие производительные мощности.

Мы будем просто сырьевым придатком ЕС или всё же будем развиваться, индустриализироваться, промышленность и т.д.? Мы для себя это должны понять и, исходя из этого, понимать, какой уровень переговорный с ЕС.

Я не хочу, чтобы какой-то политик, желая заработать какие-то дивиденды, побежал стремглав в ЕС, а в результате мы будем нищими, босыми и т.д.», – заговорил Мосийчук в стиле Януковича.

«К чему я? К тому, что подписанная Яценюком в 2014 году «угода» про ассоциацию в экономической части вообще не отвечала национальным интересам Украины. Любой промышленник, любой экономист вам это скажет.

Был ли тогда выход? Не знаю. Но политический хайп был пойман, «Народный фронт» даже первое место на парламентских выборах занял, а страна оказалась в «дупе» [заднице]», – добавил бывший каратель и майданщик.

Читайте также: «Обречена страдать»: вступление Украины в ЕС всегда было ложью – британский аналитик.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Экс-азовец и майданщик Мосийчук засомневался, стоит ли идти Украине в ЕС

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить