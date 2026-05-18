С евроинтеграцией Украины может случиться то же, что было в 2014 году с «ассоциацией с ЕС»: политики выжмут максимум хайпа, заключив невыгодный контракт, а страна снова окажется «в дупе».

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужны ли нам евроустремления, подтверждённые со входом в ЕС? Тут надо исходить исключительно из национальных интересов, на каких условиях. Как будет квотироваться сельское хозяйство для Украины? Другие производительные мощности. Мы будем просто сырьевым придатком ЕС или всё же будем развиваться, индустриализироваться, промышленность и т.д.? Мы для себя это должны понять и, исходя из этого, понимать, какой уровень переговорный с ЕС. Я не хочу, чтобы какой-то политик, желая заработать какие-то дивиденды, побежал стремглав в ЕС, а в результате мы будем нищими, босыми и т.д.», – заговорил Мосийчук в стиле Януковича.

«К чему я? К тому, что подписанная Яценюком в 2014 году «угода» про ассоциацию в экономической части вообще не отвечала национальным интересам Украины. Любой промышленник, любой экономист вам это скажет. Был ли тогда выход? Не знаю. Но политический хайп был пойман, «Народный фронт» даже первое место на парламентских выборах занял, а страна оказалась в «дупе» [заднице]», – добавил бывший каратель и майданщик.

