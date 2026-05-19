«Сила Сибири-2» обречена на постройку

Елена Острякова.  
19.05.2026 14:46
Дзен, Китай, Россия, Энергетика


Судя по тому, что в состав российской делегации, направившейся в Китай, вошли представители крупного бизнеса – глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, весьма высока вероятность подписания соглашений о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и второй нитки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Однако эксперты не сомневаются в том, что «Сила Сибири-2» в любом случае будет простроена. Об этом замгендиректора Института национальной энергетики и Александр Фролов заявил в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сила Сибири-2» в любом случае будет подписана. Вопрос по этому газопроводу упирается в динамику спроса в самом Китае. И текущая ситуация должна Китай некоторым образом подстегнуть к тому, что зависимость от моря надо еще снизить. Потому что поставки из Катара сейчас просто прекратились и по всему миру, и в Китай», – сказал Фролов.

Он уверен также и перспективах ВСТО-2, поскольку ВСТО-1 досрочно вышел на плановые показатели.

