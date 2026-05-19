Главком НАТО прокомментировал показательное сбитие украинского дрона над Эстонией
Прибалтийские страны якобы не позволяют украинским беспилотникам лететь на Россию через своё воздушное пространство, и сегодняшнее сбитие дрона ВСУ над Эстонией – тому подтверждение.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Именно так и должен работать наш оборонительный проект. Полномочия делегированы на самый низкий тактический уровень, чтобы мы могли защищаться. Мы контролируем каждый метр территории альянса, когда происходит подобное вторжение. Я очень горжусь.
Мы отлично взаимодействуем со всеми имеющимися в Прибалтике средствами ПВО и с нашими силами по патрулированию воздушного пространства… Если бы мы позволяли беспилотникам пролетать через воздушное пространство стран Балтии, чтобы попасть в Россию, мы бы их не сбивали», – трепался Гринкевич.
