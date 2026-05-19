Видный финансист-порошенковец отправился на доклад к Бандере

Вадим Москаленко.  
19.05.2026 23:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 454
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Депутат Украины от партии «Европейская солидарность», бывший вице-премьер экс-руководитель Нацбанка Степан Кубив скончался в возрасте 64 лет.

Об этом сообщил его однопартиец Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове бандеровцу устроили пышную церемонию прощания, даже организовали почётный караул из дюжины военных.

Кубив в молодости состоял в Компартии, карьеру начинал как идейный функционер ВЛКСМ. Но после развала СССР быстро переобулся в «щирого» бандеровца.

Принимал активное участие в госперевороте 2014 года, за что был назван «комендантом Майдана».

После прихода к власти бандеровцев был назначен на пост главы Национального банка Украины. Затем, с 2016 по 2019 годы работал вице-премьером в порошенковском правительстве, поддерживал все его антироссийские и коррупционные инициативы.

Известен по распродаже государственной собственности и обогащении на обвале гривны. Активно продвигал реформы МВФ, которые стали удавкой для украинской экономики.

