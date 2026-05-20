«Уже не фантастика о киборгах»: Российские учёные об угрозе трансгуманизма
Есть реальная опасность, что развитие искусственного интеллекта и биотехнологий приведёт к появлению на Западе новых извращений вроде нынешней легализации «смены пола» и т.п.
Об этом говорили участники сессии Философского клуба, которая прошла накануне в рамках ЦИПР-2026.
«В действительности мы сейчас скорее движемся к регрессу. Это хорошо иллюстрируется западными философами, они утверждают, что возможность модифицировать собственный пол – это и есть реализация собственной свободы.
Теперь об искусственном интеллекте. Мечта технооптимистов выглядит так, как описывают в Массачусетском технологическом институте: по мере развития искусственного интеллекта будет деградировать естественный интеллект. Не будучи побуждаемы думать, люди просто перестанут это делать», – отметил кандидат философских наук Тарас Вархотов из МГУ.
Искусственный интеллект будет навязывать простым людям информационную повестку, покупки, генерировать развлечения. А рычаги управления окажутся в руках у ограниченного числа лиц.
«Особая угроза – концентрация власти. Кто владеет моделями, тот владеет не только данными, но и режимами интерпретации. Данные, вычисления и инфраструктура сосредоточены у немногих акторов», – напоминает кандидат философских наук Анна Костикова из МГУ.
При этом тем самым «немногим акторам» вскоре станут доступны и биотехнологии для кардинального увеличения срока жизни.
Проект трансгуманизма – «расширения человеческих возможностей средствами науки и техники», – уже «не фантастика о киборгах», заметила Костикова.
А ведь следующим этапом может стать «прямая замена человека на кибер-социальное существо для получения прибыли», добавил Андрей Дахин, профессор Нижегородского института управления.
«Экономика трансгуманизма – это идея разрабатывать человека как «новую нефть», как новый источник ископаемого и воспроизводимого сырья. Иными словами, к рубежу XXII века человек должен стать сырьевым придатком однополярной системы прибыльности. А как выглядит вектор трансгуманизма в США? Там происходит смена парадигмы – смена пола, и это типичный индикатор», – сказал Дахин.
Россия сегодня стоит перед необходимостью выработать собственную модель цифрового развития — модель, в которой технологии служат человеку, а не человек становится приложением к технологиям.
«Что останется от человека после развития технологий? Искусственный интеллект и биотехнологии стирают границы человеческого, поэтому сейчас этот вопрос стоит как никогда остро», – сказал Александр Сегал, старший научный сотрудник философского факультета МГУ.
