Без угона населения в Германию: в Киеве вводится поголовная трудовая повинность

В Киеве полным ходом идет подготовка к отправке жителей на общественно-полезные работы (ОПР). Занимается ею КГВА. За образец взята деятельность чинуш из Одессы. Те ввели трудовую повинность по «разборам завалов, строительству укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурство в пунктах несокрушимости, изготовление маскировочных сеток и т.д.».

Аналогичное распоряжение готовят и в столице. Шуму оно уже наделало много, поэтому власти стараются убаюкать жителей баснями, что «насилие не планируется». Умалчивая, что обязательная повинность в военное время прописана в конституции.

Трудоспособным (от 18 до 65 лет) обещают платить 16 тыс. грн (ок. $ 400). Среди категорий – «ВПЛ, безработные, ветераны, другие незанятые лица, а также работники предприятий, работающих во время ВП». Пенсионеры, мол, «смогут приобщаться добровольно».

О таком «добровольном приобщении» рассказывает наш старый знакомый, русский 60-летний киевлянин Иннокентий.

Недавно его забрали в ТЦК. Поздним вечером, когда он переходил дорогу на красный свет, подкатил «бус», из него выскочили людоловы с полицаем. Заорали, что они из-за него чуть не влетели в столб, схватили и запихнули в машину. Потом поняли, что в темноте ошиблись с возрастом.

Но пенсионное удостоверение на них не подействовало. Увезли добычу в свое логово в Дарнице, в вонючий подвал. До ночи прессовали. Сперва ласково, потом грубо, требуя либо идти на фронт, либо записываться в «экспериментальную бригаду ОПР». Иннокентий от всего отказался. Тогда ему стали намекать на месть: скоро будет принята постанова, и никуда от нас не денешься. Оставили до утра у себя, мотивируя комендантским часом.

В подвале находилось еще несколько бедолаг. И те поведали, что и с ними вели «задушевные беседы». Не били – видимо, чтобы деды в суды не подавали. Но угрожали бедами, требуя записаться в эту самую бригаду. Иннокентий понял, что власти апробируют на практике еще не утвержденную постанову. Тренируются.

«Вся эта возня однозначно затеяна, в первую очередь, ради нового обогащения верхушки. Она обещает оплату труда, но на такие гроши никто на тяжелые работы идти не хочет, особенно старики слабые. А если не согласимся, пришьют какие-нибудь дела. Скажем, создание опасной ситуации на дороге для полиции с целью покушения на нее, или что-то подобное. Но я отказался наотрез, не знаю, как остальные. И меня выпустили, видимо, посчитав, что переход на красный свет – не слишком весомый аргумент…».

Освободившись, он решил всерьез заняться выяснением ситуации: имелась возможность. Его племянница работает в коммунальном колл-центре, а также встречается с сотрудником горадминистрации. И вот что удалось узнать.

В колл-центры поступила аудиозапись, которая будет включаться при звонках абонентов и зазывать в ОПР. (Но это мелочи). А еще в КГВА разрабатывается хитроумная схема, предусматривающая: 1) обогащение начальства, 2) давление на чужой бизнес, 3) использование дешевого труда для получения прибылей в бизнесе собственном.

Определяются виды работ, фирмы, заказчики, исполнители, категории лиц и т.д. Всё – с прицелом на «откаты» и «распилы».

Свои будут получать заоблачные з/п и премии, а чужие – «негры» – лишаться их. Так же будут поощряться руководители фирм, крышуемых властью. И наоборот – преследоваться «чужие», не дающие работников. Вплоть до банкротств.

«Негры» – в основном, ВПЛ и безработные, стоящие на учете в центрах занятости, – будут штрафоваться за малейшую провинность. С помощью их фактически бесплатного труда хотят увеличивать прибыль на спиртзаводах, мясокомбинатах, в строительных компаниях и др., где штатные оклады куда выше. Если откажутся – снимают с учета и не платят пособий…

А волонтеры пригодятся для торговли. Все это делается под ширмой «защиты от российских атак». Но это только начало. Племянница Иннокентия говорит, что ЖЭКи уже готовятся к похождениям по квартирам с целью широкого распределения народа по объектам…