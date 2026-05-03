Командир-нацист: Уклонистов поставим перед выбором – штурмовой полк или каторжный труд

Игорь Шкапа.  
03.05.2026 16:57
  (Мск) , Киев
Игнорирующих службу в украинской армии можно отправлять рыть окопы и ставить колючую проволоку.

Об этом в эфире телеканала «24 канала» заявил замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» 3-го корпуса ВСУ Константин Немичев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацист говорит, что игнорирующих повестки нужно ставить перед выбором: идти в штурмовой полк, или на принудительные работы по строительству фортификаций.

«Как они и хотели, они же не воюют, но помогают государству, строят фортификации. У нас большая граница с РФ, Беларусью, в принципе, там есть чем заниматься. Можно уже начинать строить те фортификации, которые понадобятся после полномасштабной войны: копать рвы, ставить стены, колючую проволоку. Это все нам понадобится, потому что Мордор никуда не денется.

И можно людям, которые сознательно нарушают закон делать такие исправительные работы на какой-то период. Подходит?», – завил Немичев.

Ведущая засмеялась, ответив:

«Это у общества надо спросить».

