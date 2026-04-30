Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом предложил перемирие на 9 Мая, – не свидетельствует о слабой позиции России, как заявляет киевская пропаганда.

Об этом в беседе с журналистом-иноагнетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину переехавший в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда Зеленский просил перемирие на Пасху, никто не говорил, что это слабая позиция. В данной ситуации есть праздник Победы, во время которого планируется целый ряд действий. Приедут иностранные гости, будут люди на Красной площади», – объясняет мотивы российской стороны эксперт.

По его словам, это выгодно и Киеву, поскольку он сможет спокойно отпраздновать введённый бандеровцами «День примирения» 8 мая.

Но если Зеленский откажется, то 8 числа точно будет удар по Украине.