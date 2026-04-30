Кремль предложил перемирие. Зеленский угрожает дальнобойными ударами по России

Владимир Путин накануне во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил объявить перемирие на День Победы. Это вызвало злорадство на Украине, где праздник 9 мая, как и термин «Великая Отечественная», уже давно отменёны бандеровским режимом. Киевские СМИ преподносят инициативу Кремля как «мольбы о передышке» на фоне участившихся ударов ВСУ.

Диктатор Зеленский объявил, что поручил связаться с Вашингтоном, чтобы «выяснить, про что конкретно идет речь – несколько часов безопасности для парада в Москве или про что-то большее». Одновременно Зеленский записал ролик, где озвучивает угрозы в адрес РФ и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский похвастался, что удары вглубь России более чем на полторы тысячи километров уже не новость, назвал их «дальнобойными санкциями» и поблагодарил СБУ и ВСУ за атаки на российский нефтяной сектор и военные заводы

«Утвердил сегодня и новые наши операции. Если Россия не хочет дипломатии, должно быть принуждение к дипломатии», – заявил главарь киевского режима.

Он дал понять, что на Западе не все довольны сотрудничеством Украины с ближневосточными монархиями, отметив, что некоторые партнеры «хотели бы приуменьшить самостоятельность нашего государства», явно имея в виду США.

Кроме того, диктатор отметился очередным выпадом в адрес Белоруссии

«Я уже подписал новый санкционный пакет Украины, весомый пакет, в том числе по субъектам из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все же уменьшать уровень этой войны, ее интенсивность. У России нет доброй воли. Ее нужно принуждать к тем или иным шагам… И пусть они уже потом это называют своими жестами доброй воли. Нужно, чтобы Беларусь не была вовлечена в войну», – заявил Зеленский.

Политолог Виталий Аверьянов считает, что предложение о перемирии «может плохо кончиться».