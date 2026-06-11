Возможно, некоторые цели СВО придётся отложить – депутат Думы

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Если у России не получится достигнуть всех целей СВО военными целями, ей придётся переходить к использованию мягкой силы.

Об этом на заседании Ливадийского клуба, организованном Институтом стран СНГ, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много говорят, что мы не можем достичь своих целей военными методами в ближайшее время. Медленно продвигаемся, не атакуем производства дронов на чужой территории, потому что это означало бы переход войны в глобальную, и так далее. Поэтому я вижу, что военными методами мы не добьёмся всего, чего хотим, то есть, всех целей СВО. Но мир будет ещё хуже, потому что мы отложим решение этих задач на определённое время, – это недопустимо, они перегруппируются, и на нас потом нападут. Из этого часто делают вывод, что нужно начинать войну со всей Европой. Если мы таким образом рассуждаем, то можем дойти до чего угодно. Если мы не можем сегодня достичь каких-то целей – возможно, их придётся отложить на будущее. Но надо сделать вывод, чего мы можем, и чего не можем», – сказал Затулин.

Он подчеркнул, что реваншистская Украина, скорее всего, сохранится. Поэтому с ней придётся работать другими методами.