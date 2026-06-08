«Это очень-очень важно»: США охотно подсобят украинским рабам с производством роев беспилотников

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55 млрд долларов выделено в бюджете США на строительство беспилотников.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил американскому журналисту Чарли Роузу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это огромная сумма денег. Это во много раз превышает общую стоимость производства украинских систем, учитывая, что они очень-очень дешевые, хотя и эффективные, отчасти потому, что стоимость рабочей силы в Украине очень низкое. Сейчас происходит много обучения на примере Украины. Некоторые системы, произведенные на Украине, теперь производятся в США, Польше и на Тайване. Система Эрика Шмидта в том числе. Главное теперь – доставить ее на поле боя на Украину», – потирал руки Петреус.

Он прогнозирует, что уже в ближайшее время на поле боя появятся рои беспилотников.

«В течение года, а может быть, и раньше мы увидим появление значительного количества украинских беспилотников с бортовыми компьютерными системами. Это запрограммированный алгоритм, который будет задавать направление дрону. И вам больше не понадобится дистанционный пилот. Это очень-очень важно, потому что тогда мы увидим появление роев дронов – десятков и более дронов, одновременно атакующих цель. У нас сейчас нет защиты от этого», – сказал Петреус.

Он уточнил, что в противодействии роям дронов может помочь мощная микроволновая оборона, но у нее малый радиус действия.