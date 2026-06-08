«Это очень-очень важно»: США охотно подсобят украинским рабам с производством роев беспилотников

Елена Острякова.  
08.06.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 147
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


55 млрд долларов выделено в бюджете США на строительство беспилотников.

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил американскому журналисту Чарли Роузу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

55 млрд долларов выделено в бюджете США на строительство беспилотников. Об этом бывший глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это огромная сумма денег. Это во много раз превышает общую стоимость производства украинских систем, учитывая, что они очень-очень дешевые, хотя и эффективные, отчасти потому, что стоимость рабочей силы в Украине очень низкое.

Сейчас происходит много обучения на примере Украины. Некоторые системы, произведенные на Украине, теперь производятся в США, Польше и на Тайване. Система Эрика Шмидта в том числе. Главное теперь – доставить ее на поле боя на Украину», – потирал руки Петреус.

Он прогнозирует, что уже в ближайшее время на поле боя появятся рои беспилотников.

«В течение года, а может быть, и раньше мы увидим появление значительного количества украинских беспилотников с бортовыми компьютерными системами.

Это запрограммированный алгоритм, который будет задавать направление дрону. И вам больше не понадобится дистанционный пилот. Это очень-очень важно, потому что тогда мы увидим появление роев дронов – десятков и более дронов, одновременно атакующих цель. У нас сейчас нет защиты от этого», – сказал Петреус.

Он уточнил, что в противодействии роям дронов может помочь мощная микроволновая оборона, но у нее малый радиус действия.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Это очень-очень важно»: США охотно подсобят украинским рабам с производством роев беспилотников

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить