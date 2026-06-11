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Украинско-белорусская граница в Волынской области, через которую раньше местные жители свободно ходили туда-обратно, теперь стала непроходимой.

Об этом спикер Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина рассказал в интервью «Громадському ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В границах Волынской области весь участок границы с Беларусью оборудована инженерными сооружениями: заборами разных типов, а также тетраэдрами. Противотанковый ров также на всем протяжении украинско-белорусского участка», – сказала Вершинина.

По ее словам заграждения стоят даже на болотах. Кроме того, леса заминированы. При этом никаких диверсионных групп украинские пограничники не фиксируют. Даже белорусские коллеги их сторонятся.

Укрепление границы вынудило местных жителей добираться к своим белорусским родственникам через Польшу. В гипотетический «беларуский наступ», о котором твердит киевский узурпатор Владимир Зеленский, они не верят.