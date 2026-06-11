Волынские крестьяне обходят забор с Белоруссией через Польшу

Елена Острякова.  
11.06.2026 13:27
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Волынь, Дзен, Россия, Украина


Украинско-белорусская граница в Волынской области, через которую раньше местные жители свободно ходили туда-обратно, теперь стала непроходимой.

Об этом спикер Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина рассказал в интервью «Громадському ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В границах Волынской области весь участок границы с Беларусью оборудована инженерными сооружениями: заборами разных типов, а также тетраэдрами. Противотанковый ров также на всем протяжении украинско-белорусского участка», – сказала Вершинина.

По ее словам заграждения стоят даже на болотах. Кроме того, леса заминированы. При этом никаких диверсионных групп украинские пограничники не фиксируют. Даже белорусские коллеги их сторонятся.

Укрепление границы вынудило местных жителей добираться к своим белорусским родственникам через Польшу. В гипотетический «беларуский наступ», о котором твердит киевский узурпатор Владимир Зеленский, они не верят.

«Тяжелее стало. Нужно ехать в Польшу, а потом в Белоруссию. Это стоит больше 200 долларов. Девчата ездили перед Новым годом – вообще невозможно было проехать. А в Беларуси спокойно, хорошее отношение к нам. Там же у меня сестра родная. Там много наших людей. Почти с каждой хаты кто-то есть. Если не сын, то дочка, то сестра», – пожаловалась местная жительница.

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