Депутат Рады: Европейцам жёстко блокируют видео о беспределе ТЦК 

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 21:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 341
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В Европе ни политик, ни тем более общество не понимают, что реально приосходит на Украине, и верят тиражруемым киевской пропагандой байкам.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе ни политик, ни тем более общество не понимают, что реально приосходит на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Политик считает, что даже если Европа и будет показывать заинтересованность в окончании войны, то это не приведет к результатам.

«Во-первых, в основном все страны находятся в информаицонном ваккууме. Они не понимают реалий на земле в Украине. Я общаюсь со своими иностранными коллегами. Я поняла, что для них то, что декларирует официальная власть, они воспринимают как реалии и желаниие украинского народа, что таким не является», – сказала депутат.

Она говорит, что присылала им ссылки на обстрелы Киева, но они у них не открывались, поскольку помечалось как «недопустимый контент». По ее словам, блокируется у ее западных коллег и контент с беспределом ТЦК.

«Они не понимают, что у нас людей на улицах отлавливают. Для них это шок: как такое может быть, вы же демократическая страна, Зеленский сказал, что вы воюете до последнего украинца, что вы готовы воевать еще два-три года.

Понимаете, какая повестка в Европе? Они даже не понимают реалий на земле – и что действительно происходит. Они получают информацию дозировано, именно в том контексте и направлении, как это выгодно нашей власти», – подчеркнула Скороход.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Депутат Рады: Европейцам жёстко блокируют видео о беспределе ТЦК 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить