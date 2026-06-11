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В Польше продолжают давить на Украину из-за героизации бандеровщины.





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Так, в горсовете города Кельце зарегистрирована. Об этом сообщает Telewizja Świętokrzyska, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В документе отмечается, что польский город с украинским связывает 70-летняя история партнерства.

«Однако истинная дружба требует диалога, даже по сложным и болезненным темам. В Польше Степан Бандера и наследие ОУН-УПА однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения. По мнению польских историков и широкой общественности, Степан Бандера как лидер Организации украинских националистов (ОУН) несет безоговорочную ответственность за геноцид польских мирных жителей, в том числе в Волыни. Символы и имена, связанные с этой трагедией, вызывают глубокую боль в Польше и являются пятном на партнерских отношениях между нашими местными органами власти», – говорится в документе.

Поляки считают, что Винницу следует очистить от символов, разделяющих две страны.

«Для сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы обращаемся к властям и жителям Винницы с просьбой изменить название этой улицы. Мы считаем, что богатая история Украины и самой Винницы включает в себя множество выдающихся личностей, героев борьбы за независимость, деятелей культуры, науки и правосудия, которые могут объединить, а не разделить наши народы и местные сообщества. Такой жест со стороны города Винницы, сделанный в духе взаимного уважения и исторической правды, стал бы значимым символом зрелости нашего партнерства. Очистка общественных мест Винницы от символов, разделяющих поляков и украинцев, укрепит наше партнерство на десятилетия вперед», – отмечается в резолюции.

Напомним, что очередное обострение между Киевом и Варшавой произошло после решения диктатора Владимира Зеленского назвать в честь бандеровцев одно из спецподразделений ВСУ. После этого президент Польши предложил лишить Зеленского высшей награды – ордена Белого орла.

Гасить скандал в Варшаву отправился глава Зе-офиса террорист Кирилл Буданов. По информации польских СМИ, он якобы предложил некий компромиссный вариант – готовность переименовать подразделение в честь тех националистов, которые воевали с СССР, а не поляками. Впрочем, в окружении Буданова, как утверждает украинский портал «Лига» это опровергают.

На Украине же обращают внимание, что имена украинских националистов носит не одна украинская воинская часть, но ранее поляки этот вопрос не педалировали. Предполагается, что теперь героизацию бандеровцев используют как повод, чтобы заблокировать Украине потенциальное членство в ЕС.