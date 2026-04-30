Американский сенатор: Русское наступление на Украине остановлено с нашей помощью

Максим Столяров.  
30.04.2026 22:49
  (Мск) , Москва
Руководство США готовит новый пакет антироссийских санкций, которые должны будут помешать торговле русскими энергоресурсами.

Об этом на выступлении в Конгрессе США заявил сенатор Ричард Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наше сотрудничество с Украиной чрезвычайно важно. Я сожалею, что, на мой взгляд, мы не справляемся с этой задачей. Необходимо оказывать Украине всю возможную военную поддержку.

Я активно работаю над законопроектом о санкциях против России, который поможет экономически остановить приток средств в военную машину Путина за счет покупателей российской нефти и газа», – сказал Блументал.

«Обмен разведданными также сыграл огромную роль в том, что Украина смогла дать отпор, и впечатляюще отразить наступление России, опровергнув ложные заявления о том, что Россия побеждает.

У меня было десять поездок на Украину, последняя из которых состоялась в феврале. Когда я своими глазами увидел, каких успехов добивается Украина вопреки российской пропаганде», – подытожил сенатор.

