«Это будет выздоровление»: экс-депутат Рады призвал к вооруженному штурму Зе-офиса, парламента и Кабмина
Украинским солдатам на передовой пора осознать, что их главный враг находится в центре Киева.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Экс-депутат считает признаком выздоровления украинского общества одну из последних новостей, когда ехавший на велосипеде мужчина открыл огонь из автомата по пытавшимся его мобилизовать сотрудникам ТЦК и полиции.
«Вот это я считаю актом выздоровления», – подчеркнул гость эфира.
Он считает, что ВСУ не стоит «защищать это ублюдочное государство», уточнив, что имеет в виду не страну, а «Зеленского и его банду».
«Под выздоровлением я пойму то, что эти люди свои автоматы развернут в другую сторону, когда будет атакована администрация президента, Верховная рада, Кабинет министров. И именно тогда, когда придет осознание: главный враг сидит вот здесь, в центре Киева», – резюмировал Волга.
