Удар по электростанции в Крыму. Зеленский угрожает уничтожить всю нефтяную отрасль РФ

Анатолий Лапин.  
12.06.2026 11:50
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Часть населенных пунктов под Симферополем остаются без света после ночной атаки беспилотников на местную электростанцию. Украина одновременно с бомбёжками мостов и бензовозов стремится устроить полуострову энергетический коллапс. Аналогичные меры воздействия на Киев, к слову, почему-то больше не проводятся в системном порядке.

Тем временем, упивающийся безнаказанностью диктатор Зеленский накануне провел церемонию награждения украинских дронщиков по поводу введенного «дня Сил беспилотных систем», где озвучил новые угрозы в адрес России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть населенных пунктов под Симферополем остаются без света после ночной атаки беспилотников на местную...

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«На каждый один доллар, вложенный в дроны, мы обеспечиваем врагу ущерб в десятки раз больше. И этот показатель будет только расти…

Наши украинские дроны обеспечивают ежедневно и каждую ночь дальнобойные санкции против агрессора, против России. Скоро уже не будет у них в России нефтяных объектов, до которых украинские птицы еще не долетели», – угрожает Зеленский.

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English version :: Читать на английском Удар по электростанции в Крыму. Зеленский угрожает уничтожить всю нефтяную отрасль РФ

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