Нет ни одной логичной причины оставлять в живых Зеленского – эксперт

Зеленского незачем беречь, потому что подписывать мирное соглашение по Украине удобнее без его присутствия.

Об этом на Соловьёвских чтениях, организованных Институтом стран СНГ, заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Даже если допустить, что Зеленского берегут для подписания каких-то соглашений в духе Анкориджа, на которые у нас все еще надеются, хотя, по-моему, после последних событий всем все уже очевидно.

Проблема как раз заключается в том, что Зеленский не пойдет на подписание никаких договоренностей, даже гипотетических, по одной простой причине… Изменения территориальные, а главный вопрос в договоренностях в Анкоридже связан как раз с возвращением ДНР России.

По конституции Украины, вопросы территориальных изменений могут быть решены двумя способами. Первый – это референдум, который объявляет президент, и нужно еще собрать несколько миллионов подписей.

То есть, он расписывается в предательстве национальных интересов. Конечно, он на это не пойдет», – отметил Скориков.