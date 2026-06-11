Декан МГИМО призвал не увещевать Трампа, а начать действовать против США
Россия должна кардинально поменять внешнеполитические подходы.
Об этом заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу плевать на международное право, какие-то обязательства… У него стоит задача, он справляется всеми методами, и ещё гордится всем, что напрямую является нарушением международного права.
Я не призываю то же самое делать, но в современном мире просто жаловаться на то, что этот мир несправедлив, могут страны, которые нашим статусом не обладают. Если мы видим, что соперник у нас понимает только такой язык – вот, пример Ирана очень яркий.
Государство дало очень сильный отпор, использовало все возможные ресурсы, и вся бравада и непобедимость американцев на первом этапе, сменилась на то, что оказывается, какие хорошие люди, вот эти Хаменеи, и КСИР – очень демократические силы…
Потому что просто больше возможностей добиваться своих целей на этом этапе нет. Как только они понимают, что нет больше возможности нахрапом, сразу начинаются разговоры, что мы договоримся. Ну, такая там администрация», – сказал Сардарян.
«Я был бы рад, если бы там сидели интеллигентные люди, и в Европе мы бы имели дело с взвешенными, стратегически мыслящими политическими лидерами. Но, к сожалению, там за внешнюю политику отвечает Кая Каллас, а возглавляет Урсула фон дер Ляйен, а лидеры европейских стран с рейтингом 10-12% распоряжаются сотнями млрд. долларов, которые направляют, не скрывая, на потенциал, который будет направлен против РФ.
А в США мы имеем дело с людьми, которые нам улыбаются, встречаются в Анкоридже, говорят приятные вещи, но залезают к нам в наш задний двор и ведут себя там не очень по-товарищески.
И можно на это говорить, что так нельзя. Для такой страны, как Россия, меньше разговоров и больше действий, чтобы у этих деятелей такой возможности не было», – призвал эксперт.
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