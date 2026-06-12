Депутат Бундестага: Самым тревожным были слова Путина на ПМЭФ

Елена Острякова.  
12.06.2026 14:04
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия


Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже составляет конкуренцию Давосу.

Об этом депутат от АдГ Удо Хеммельгарн заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве за посещение ПМЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Развивающиеся рынки, с которыми у Германии долгое время были хорошие доверительные отношения, теперь обращаются к Пекину и Москве или, как в прошлые выходные, к Петербургу. Теперь страны Персидского залива любят ориентироваться на восток. Возможно от вас не ускользнуло, что все эти экспортеры были почетными гостями форума последние годы», – сказал Хеммельгарн.

Он подчеркнул, что, в отличии от западных форумов, на ПМЭФ Кремль не пытается демонстрировать свое превосходство.

«Я вижу, что многие государства отворачиваются от переоцененного западного мира.  Возникает нечто новое, что не хочет иметь ничего общего с ценностями санкционной диктатуры Запада. Вместо того, чтобы постоянно отказываться, вам стоило бы посмотреть выступление президента Путина. Самым тревожным было его заявление о том, что Россия исключает восстановление отношений с Германией и Европой в ближайшее время. Это навсегда отрезает Германию от важных источников сырья в непосредственной близости от нас», – сказал Хеммельгарн.

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