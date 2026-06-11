«Инфантилизм! Процесс деградации Украины усиливается с каждым годом» – гей-бандеровец

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Если бы не война, Владимира Зеленского уже давно не было бы у власти на Украине.

Об этом на конференции DOU Day 2026 заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть процесс деградации системы государственного управления, который начался в 2019 году, который усиливается с каждым новым годом пребываний этой власти при инструментах управления страной», – обличал Портников.

При этом он утверждает, что этот процесс «неестественный» и предлагает вспомнить падение рейтингов Зеленского в 2022 году [накануне СВО].