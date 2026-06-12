Изолирована не Россия, а Германия – депутат Бундестага

Елена Острякова.  
12.06.2026 13:10
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) взяла на себя обязанности федерального правительства по восстановлению контактов с Россией, когда ее представители посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).  

Об этом депутат от АдГ Штеффен Котре заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Нам нужно сотрудничество с Россией. Нам нужен недорогой газ, поставки нефти и газа. На форуме стало совершенно ясно, что не Россия изолирована, а Германия. Германии там вообще не было. Но были 20 тыс гостей из 140 стран. США и Франция привезли туда делегации. А Германия просто стоит в стороне. Тогда не нужно удивляться, что экономика здесь пойдет насмарку», – сказал Котре.

Он считает, что федеральное правительство несет ответственность за погибших на Украине.

«Угроза Германии заключается в ее собственном невежестве и словесном подстрекательстве России, чтобы она продолжала раскручивать спираль эскалации. На данный момент совершенно ясно, что война на Украине – это не наша война. Федеральное правительство должно настаивать на мирной дипломатии, а оно просто стояло в стороне, когда весной 2022 года США и Великобритания выступили против прекращения этой войны», – сказал Котре.

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English version :: Читать на английском Изолирована не Россия, а Германия – депутат Бундестага

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