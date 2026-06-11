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В случае прихода к власти оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», санкции с России будут сняты, и ФРГ вернется к поставкам энергоресурсов из РФ.

Об этом в эфире видеоблога Brussels Signal заявил депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Александр Селл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что антироссийские санкции больнее бьют по их авторам, чем по самой России.

«Мы не хотим отказываться от угольной энергетики и хотим импортировать российский газ. Нет, мы не поддерживаем санкции. Я думаю, что санкции нанесли нам больший ущерб, чем России, потому что Россия просто экспортирует свой газ и нефть в Китай или Индию, а Индия продаёт нам дизельное топливо и керосин по гораздо более высоким ценам. Поэтому мы хотим отменить санкции. Мы хотим диверсифицировать энергоснабжение, особенно за счёт ядерной энергетики. Сейчас нам нужно вернуться к ядерной энергетике», – заявил Селл.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить военную и финансовую поддержку Украины и потребовать от нее компенсации за теракты на «Северном потоке».