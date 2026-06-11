Надо вводить западные войска: Путин не боится украинскую армию – американский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без поддержки НАТО украинская армия не сможет стать угрозой для России.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

У американца поинтересовались, возможно ли прекращение огня на Украине без гарантий безопасности со стороны Запада Киеву.

Он считает, что на Украине следует разместить «смесь мобильных подразделений НАТО и США», чтобы заставить «бояться Путина».

При этом, несмотря на все комплименты в адрес ВСУ, он считает, что украинская армия на эту роль не подходит.