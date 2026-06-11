Надо вводить западные войска: Путин не боится украинскую армию – американский полковник
Без поддержки НАТО украинская армия не сможет стать угрозой для России.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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У американца поинтересовались, возможно ли прекращение огня на Украине без гарантий безопасности со стороны Запада Киеву.
Он считает, что на Украине следует разместить «смесь мобильных подразделений НАТО и США», чтобы заставить «бояться Путина».
При этом, несмотря на все комплименты в адрес ВСУ, он считает, что украинская армия на эту роль не подходит.
«Честно говоря, надо нагнать страх на Путина, он не боится украинскую армию. Думаю, международные силы были бы лучшей ситуацией для Украины, чтобы сдерживать Россию от стремлений захватить еще какие-то территории», – заявил Брюэр.
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