«Плохой сигнал для Зеленского: с ним поступят как с террористом» – экс-профессор Гарварда

Во время своего недавнего выступления президент России Владимир Путин, комментируя ультиматум диктатора Владимира Зеленского, послал ему четкий, но плохой сигнал. Речь идет о фразе «Работайте, братья», которую сказал Путин, и которая является символом борьбы с террористами.

Об этом в эфире видеоблога World Affairs In Context заявил бывший профессор Гарварда, российский эмигрант Владимир Бровкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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