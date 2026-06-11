«Плохой сигнал для Зеленского: с ним поступят как с террористом» – экс-профессор Гарварда

Анатолий Лапин.  
11.06.2026 16:12
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время своего недавнего выступления президент России Владимир Путин, комментируя ультиматум диктатора Владимира Зеленского, послал ему четкий, но плохой сигнал. Речь идет о фразе «Работайте, братья», которую сказал Путин, и которая является символом борьбы с террористами.

Об этом в эфире видеоблога World Affairs In Context заявил бывший профессор Гарварда, российский эмигрант Владимир Бровкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время своего недавнего выступления президент России Владимир Путин, комментируя ультиматум диктатора Владимира Зеленского,...

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«Он просто не стал ничего говорить о переговорах с Зеленским. А в конце своей речи сказал: «Работайте, братья». И многие меня спрашивают, что он имел в виду? Дело в том, что некоторое время назад в Дагестане была террористическая группировка, которая захватила российских полицейских. И одного из них его звали Мухаммад, они собирались убить его, и он знал, что его убьют, и перед смертью он крикнул: «Работайте, братья». С тех пор это стало крылатым выражением…

И я думаю, что Путин имел в виду, что это террористы, и мы будем сопротивляться, пока они не будут побеждены. Так что я думаю, это плохие новости для Зеленского. Я думаю, что Зеленский подписал себе приговор, по крайней мере, политически, если не физически – этой наглой атакой на гражданские объекты», – заключил Бровкин.

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English version :: Читать на английском «Плохой сигнал для Зеленского: с ним поступят как с террористом» – экс-профессор Гарварда

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