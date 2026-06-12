Для прорыва фронта нужна мобилизация миллиона человек в России

Анатолий Лапин.  
12.06.2026 12:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Чтобы прорвать оборону ВСУ и широким фронтом двигаться через kill-зону, в российскую армию нужно мобилизовать еще миллион человек, которые в течение года должны обучаться и проводить боевое слаживание. 

Об этом в эфире видеоблога «Чистота понимания» заявил экс-сотрудник пресс-службы Минобороны, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы прорвать оборону ВСУ и широким фронтом двигаться через kill-зону, в российскую армию нужно...

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 «Только-только объявили, что тот, кто подписал с 1-го мая контракт, тот освобождается по кредитам от десятимиллионных выплат. Подобная мера свидетельствует, что каждый раз ищется какое-то креативное решение, чтобы мобилизацию не объявлять. Потому что мобилизация, особенно в электоральный цикл, чревата рисками

Про мобилизацию очень много споров и разговоров. На самом деле, мы в своё время обсуждали это с коллегами, единственный способ, который может быть, который непозволителен в текущих реалиях — это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться техникой, проводиться слаживание и так далее и тому подобное.

Которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой kill-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас», – сказал Звинчук.

По его мнению, для ведения СВО в текущем режиме хватает контрактников.

«Проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочкова пункт призыва – народу полно. То же самое у нас в Балашихе, народу в достатке», – заявил Звинчук.

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