Степашин рекомендовал иноагентам-литераторам перечесть «Премудрого пескаря»
Писателям, сбежавшим из России, «не надо было шлепать своим языком».
Об этом бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский критиковали власть, да еще как, но никуда не смотались. Они жили здесь. И Салтыков-Щедрин. Такая сатира была! Куда там Галкину (иноагент – ред.) с Пугачевой», – сказал Степашин.
Он продолжает считать талантливыми авторами иноагентов-экстремистов Дмитрия Быкова и Бориса Акунина (о его статусе Степашин даже не знал), но считает, что им не стоило бы высказываться о политике.
«Все равно подспудно начинаешь понимать, что человек-то с гнильцой. Между строк. Все равно это останется в сердце. После того, что Быков и Акунин сказали о моей стране, руки я им точно не подам.
Хотя я Быкову за «Июнь» (кстати, очень хорошее произведение) вручал вторую премию «Большой книги».
Я ему тогда сказал: «Пиши, но не лезь в политику, в которой ты ничего не понимаешь». Он хмыкнул, но не прокомментировал», – сказал Степашин.
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