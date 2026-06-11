Степашин рекомендовал иноагентам-литераторам перечесть «Премудрого пескаря»

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Писателям, сбежавшим из России, «не надо было шлепать своим языком».

Об этом бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский критиковали власть, да еще как, но никуда не смотались. Они жили здесь. И Салтыков-Щедрин. Такая сатира была! Куда там Галкину (иноагент – ред.) с Пугачевой», – сказал Степашин.

Он продолжает считать талантливыми авторами иноагентов-экстремистов Дмитрия Быкова и Бориса Акунина (о его статусе Степашин даже не знал), но считает, что им не стоило бы высказываться о политике.