«До смерти боятся Путина»: в США предложили НАТО попроситься в состав Украины

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Европа до смерти боится российского президента Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я на день стал королем, я бы просто сказал всем странам НАТО – «Вступите в Украину», поскольку они так плохо подготовлены к войне, а Украина настолько натренирована в реальных боевых условиях… Они должны прийти сюда, стучать в двери и просить Украину, чтобы она их научила, чтобы стала ментором, чтобы могла понять, как воевать, как готовится», – рассуждал экс-сенатор.

Ведущая поинтересовалась, верит ли Европа в то, что Россия может пойти на нее войной.