«Трамп – реальный психопат, я его боюсь» – завкафедрой МГУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп – психопат, но он вдохнул жизнь в уже загнивающие при «демократах» США, что никак не на руку России.

Об этом заявил завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда мы говорим – неопределённость и всё такое, а вы признайте одну простую вещь: он психопат! Люди, которые не сталкиваются с медициной, у нас психопат – значит истеричка, который постоянно что-то выкидывает. Нет! Я поговорил с людьми с психологического факультета – да, он психопат, все его характеристики совпадают. И тщеславие, и невыполнение, и отсутствие страха, и внешняя уверенность, должно сказать, достаточно обаятельный. И действует здесь и сейчас, и многие другие черты. И Трамп, который сейчас перестраивает Соединённые Штаты, он является достаточно серьёзной фигурой, при том, что я Трампа не люблю и боюсь, боюсь я его именно потому, что он сейчас вдохнул. Соединённые Штаты медленно, спокойно догнивали, и Байден был на совершенно правильном пути, продолжила бы Камала Харрис – ещё бы хуже ситуация была, когда теряются внутренние связи, когда в обществе главным становится тот, кто приезжает в это общество. Когда сами американцы теряют уверенность в своей американской мечте», – сказал Сидоров.

«Ещё можно долго перечислять те мифы, которые скрепляли Соединённые Штаты – все они разрушались. Трамп пришёл и сказал: «вы можете». Поэтому, это опасный человек. И учитывая то, что Соединённые Штаты показывали исторические примеры, что они могут провести такую реновацию, могут переделать самих себя, это очень важная вещь, и нам это очень нужно учитывать», – предупредил эксперт.

Читайте также: Декан МГИМО призвал не увещевать Трампа, а начать действовать против США.