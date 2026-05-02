Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко изначально в личных разговорах критиковала влияние посольства США в Киеве, однако со временем сменила амплуа на украинскую националистку.

Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Клиентом, с которым я постоянно взаимодействовал, была Юлия Тимошенко. Она тогда была абсолютно пророссийской, при первой встрече мне сказала: «У нас здесь всем управляет американский посол, ну мы же с тобой это исправим». Это был 1997 год.

Потом она очень сильно изменилась. Ее исправили. Когда в 2003 году по старой памяти ребята от нее пришли, поинтересовались, не хотим ли мы поработать…

У меня был еще свой второй фильтр, помимо того, что там думают в тех или иных площадях. Это собственное восприятие полезности или вредности того или иного проекта. Для России, ну и для Украины», – сказал Минченко.