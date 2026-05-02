Как Юлия Тимошенко превратилась в укро-нацистку. Свидетельство бывшего консультанта

Максим Столяров.  
02.05.2026 21:16
  (Мск) , Москва
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко изначально в личных разговорах критиковала влияние посольства США в Киеве, однако со временем сменила амплуа на украинскую националистку.

Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Клиентом, с которым я постоянно взаимодействовал, была Юлия Тимошенко. Она тогда была абсолютно пророссийской, при первой встрече мне сказала: «У нас здесь всем управляет американский посол, ну мы же с тобой это исправим». Это был 1997 год.

Потом она очень сильно изменилась. Ее исправили. Когда в 2003 году по старой памяти ребята от нее пришли, поинтересовались, не хотим ли мы поработать…

У меня был еще свой второй фильтр, помимо того, что там думают в тех или иных площадях. Это собственное восприятие полезности или вредности того или иного проекта. Для России, ну и для Украины», – сказал Минченко.

«Но Юлия Владимировна в тот момент пошла в такую уже радикально антироссийскую линию. И, будучи абсолютно русскоязычным человеком, начала двигать эту всю мову, свидомость и так далее.

У человека ноль украинской крови, она абсолютно русскоязычная и, тем не менее, двигает вот этот украинский национализм – для того, чтобы привлечь на тот момент, как она считала, относительно свободного избирателя Запада и Центра Украины.

Мне говорят: слушай, она пророссийская, она же в личных разговорах говорит, что все нормально будет, ребята, газ будем качать, вместе бабки зарабатывать.

Но иногда средства гораздо важнее, чем заявленные цели. То, что она делает в политико-культурной сфере, это наносит длительный вред, и это не компенсируется какими-то бизнесовыми договорниками. Я думаю, она всё делал осознанно», – добавил бывший консультант Тимошенко.

