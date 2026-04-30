Верховная рада проголосовала за создание временной специальной комиссии по взаимодействию с нацменьшинствами РФ для провоцирования сепаратистских настроений.

Депутат Мария Мезенцева-Федоренко объяснила, что работать Киев будет в первую очередь с бежавшими из РФ экстремистами, рассчитывая с их помощью раскачивать ситуацию в нацреспубликах.

«Которые Россия порабощала, убивала, депортировала, совершала геноцид, мешала культурному развитию, не давала развивать собственный язык… Мы должны показать партнёрам, что Россия сегодня – это не просто россияне, которые напали на нас, а это также порабощённые народы. И карта России может выглядеть совсем по-другому», – сказала бандеровка.

Депутат Юлия Сирко призвала, чтобы «вопрос порабощённых народов» стал «частью государственной политики Украины на уровне Кабмина и офиса президента».

«Мы даём надежду, что порабощённые народы когда-нибудь станут отдельными нациями, со своими лидерами, и будут сами распоряжаться своими ресурсами», – сказала нацистка.

Одно из выступлений было скептическим.

«Очень хорошо, что эта комиссия уже работает. Но должно ли это быть первым пунктом повестки дня сегодня, когда вся страна обговаривает «плёнки Миндича?» У нас злоупотребления в сфере закупок, провалы на фронте. Но у парламента нет на это времени», – возмутился депутат Сергей Рудык.

Тем не менее, инициатива была поддержана единогласно – ни один из присутствующих в зале не проголосовал против и не воздержался.