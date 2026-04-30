Сожрите друг друга: На Украине – новая серия скандала вокруг «плёнок Миндича»

На Украине вновь реанимирован коррупционный скандал, названный по имени Тимура Миндича, подельника диктатора Зеленского.

Вчера в открытом доступе появились расшифровки трех записей. На одной Миндич обсуждает с бывшим первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром уголовное дело против тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова и внесение за него залога. На второй записи Миндич говорит с некоей Натальей о строительстве под Киевом особняков для политической элиты.

А на третьем фрагменте Миндич разговаривает с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, которого просит ускорить выделение денег компании Fire Point на производство ракет, и выражает недовольство тем, что Умерова хотят поменять на Дениса Шмыгаля (премьера на тот момент).

На записях Миндич говорил об ошибках некоего человека – мол, если тот «вскроется в деле», то будут серьёзные проблемы у многих.

В беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко киевский политолог Руслан Бортник заявил, что самая очевидная версия нового слива – «антикоррупционная вертикаль сливает материалы для оказания давления на президента и на его команду».

«Очевидно, что борьба за власть в Украине входит в новую фазу. И даже после отставки Ермака инициаторы этой отставки – антикоррупционная вертикаль, политические силы, экономические, внешние игроки, которые стояли за этим, – они не удовлетворились результатом, потому что Ермак, хотя и ушел, но сама система управления, скажем так, вертикаль Зеленского или президентская вертикаль, она сохранилась абсолютно в функциональном положении. И отсутствие Ермака на эту эффективность, если повлияло, наверное, повлияло, но не столь критично, как рассчитывали изначально, вот, наверное, где-то там, за кулисами вот этой большой антикоррупционной борьбы или организаторов, или тех людей, которые решили обнародовать вот это дело Мендича», – сказал Бортник.

По его словам, «антикоррупционная партия» не получила безусловного контроля над ключевыми секторами экономики и силовыми структурами.

«И поэтому эта история с делом Мендича продолжается как инструмент давления, прежде всего, на президента, на офис президента, на его окружение ближайшее с целью подвинуться, с целью заставить переделить власть, с целью пойти на коалиционное правительство, на доминирование иностранных экспертов по всем ключевым отраслям экономики, на перепод– реформу, то есть переподчинение классических силовых структур», – считает политолог.

При этом он не исключает, что материалы дела могли просто купить, в том числе и у стороны защиты, которая имеет к нему доступ.