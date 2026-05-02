Нацист, пытавший российских солдат: «У нас полно ждунов – даже среди чиновников»

Игорь Шкапа.  
02.05.2026 21:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 940
 
Дзен, Нацизм, Украина


На Украине следует ужесточить меры против людей, которые поддерживают Россию.

Об этом в эфире  «24 канала» заявил замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» 3-го корпуса ВСУ Константин Немичев, объявленный в розыск в РФ за пытки над пленными российскими военнослужащими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине следует ужесточить меры против людей, которые поддерживают Россию. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая спросила, как решить проблему помогающих России украинцев. Немичев предложил закон об ответственности «за украинофобию».

«Люди, которые ненавидят Украину, пользуются всеми привилегиями – получают пенсии, социальную помощь. Давайте дадим им свободный коридор, пусть едут куда хотят. Здесь закон об украинофобии очень важный, потому есть ждуны – люди, «сливающие» позиции. С ними нужно бороться», – сказал нацист.

По его словам, такие люди есть и в украинской власти.

«Среди чиновников тоже есть ждуны, предатели, хотя у них много секретной информации про объекты и прочие моменты. Это важный вопрос, ему нужно уделять много внимания. Если мы против антисемитизма боремся, то давайте бороться против тех людей, которые ненавидят Украину», – сказал Немичев.

Он недоволен, что люди, несмотря на обстрелы, «продолжают сидеть в российских пабликах и пишут комментарии».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Нацист, пытавший российских солдат: «У нас полно ждунов – даже среди чиновников»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить