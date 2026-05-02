Нацист, пытавший российских солдат: «У нас полно ждунов – даже среди чиновников»
На Украине следует ужесточить меры против людей, которые поддерживают Россию.
Об этом в эфире «24 канала» заявил замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» 3-го корпуса ВСУ Константин Немичев, объявленный в розыск в РФ за пытки над пленными российскими военнослужащими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая спросила, как решить проблему помогающих России украинцев. Немичев предложил закон об ответственности «за украинофобию».
«Люди, которые ненавидят Украину, пользуются всеми привилегиями – получают пенсии, социальную помощь. Давайте дадим им свободный коридор, пусть едут куда хотят. Здесь закон об украинофобии очень важный, потому есть ждуны – люди, «сливающие» позиции. С ними нужно бороться», – сказал нацист.
По его словам, такие люди есть и в украинской власти.
«Среди чиновников тоже есть ждуны, предатели, хотя у них много секретной информации про объекты и прочие моменты. Это важный вопрос, ему нужно уделять много внимания. Если мы против антисемитизма боремся, то давайте бороться против тех людей, которые ненавидят Украину», – сказал Немичев.
Он недоволен, что люди, несмотря на обстрелы, «продолжают сидеть в российских пабликах и пишут комментарии».
