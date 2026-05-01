СБУ схватила молодых людей, сорвавших доску террористу Дудаеву во Львове
01.05.2026 15:52
(Мск) , Киев
Полиция и СБУ совместными усилиями обнаружили по камерам слежения и задержали трех молодых людей, которые сорвали установленную 10 дней назад в центре Львова мемориальную табличку террористу Джохару Дудаеву.
Пропажу обнаружили чиновники мэрии и подали заявление в УМВД. Задержанными оказались 18-летние парни из исторической Новороссии – Николаевской области. Против них возбуждено дело о краже.
English version :: Читать на английском
