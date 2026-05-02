Укро-дипломат: У США есть все криптокошельки Зеленского. Могут надавить на переговорах
Появление новой серии «плёнок Миндича» (прослушки коррупционных переговоров окружения диктатора Зеленского) несёт угрозу давления на Украину во время переговоров с участием США и России.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«И меньше всего я хотел бы, чтобы у нас были во главе переговорной группы, во главе страны люди, имеющие определенные уязвимые моменты, которые могут быть использованы или врагом, или посредниками, как США, в давлении на украинские персоналии», – тревожится экс-посол.
По его словам, «все прекрасно понимают, о чем идет речь».
Он добавил, что США имеют технические возможности для доступа к криптокошелькам, что-либо скрыть от них будет невозможно.
«К большому сожалению, я здесь вижу большой комплекс замешанных, перемешанных вещей. И я бы не хотел сейчас так просто навскидку что-то комментировать», – Чалый дал понять, что уже наговорил достаточно.
English version :: Читать на английском
