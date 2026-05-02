Британский эксперт о Туапсе: Русские в очередной раз позволили себя обмануть Соединенным Штатам

ПВО в Туапсе не было достаточно усилено, поскольку руководство России рассчитывало, что Украина не будет атаковать терминалы, работающие в интересах бизнеса с участием американцев.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Туапсе не был особенно хорошо защищен, потому что, как мне кажется, здесь были замешаны американские интересы. Я должен пояснить, НПЗ и порт в Туапсе полностью принадлежат Роснефти. Но Роснефть до украинского кризиса имела очень тесные связи с американской нефтяной промышленностью. Поэтому завод использовался для экспорта нефти из Центральной Азии, то есть, в основном из Азербайджана и Казахстана. Большая часть нефти, которая проходила через Туапсе, была маркирована как американская, хотя она поступала из этих стран. И, я думаю, что американцы были в этом заинтересованы. Поэтому система ПВО в Туапсе была не особо сильной – русские не ожидали, что по заводу будут наносить удары», – сказал Меркурис.