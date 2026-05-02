Юлия Тимошенко, против которой сформированные американцами «антикоррупционные органы» возбудили уголовные дела за попытку подкупа депутатов Верховной рады, принялась одновременно критиковать Запад и Россию.

Тимошенко уверяет, будто НАБУ/САП используют систему «Юстифон», компания-разработчик которой зарегистрирована по адресу в центре Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе, программный комплекс, который ежесекундно управляется из ФСБ… Они каждый месяц дают разрешения пользоваться. Им за это платят, они полностью обновляют и апгрейдят систему… Целый перечень программ, которые вмонтированы в систему Украины и через которые качается вся информация с Украины. Мы показали, через какие вкладки они качают все секретные файлы с Украины. И реакции ноль», – сказала Тимошенко в интервью изданию «Апостроф».

Далее она перешла к уже традиционным причитаниям по повод колониального статуса Украины, забыв упомянуть, что сама причастна к его установлению вместе с подельниками по Евромайдану.