«Атмосфера не самая гостеприимная»: начался отток украинцев из Польши

Игорь Шкапа.  
02.05.2026 09:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 5853
 
Дзен, Польша, Украина, Эмиграция


Украинцы, ранее осевшие в Польше, начинают покидать эту страну.

Об этом в эфире своего видеоблога завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, ранее осевшие в Польше, начинают покидать эту страну. Об этом в эфире своего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Безусловно, Польша не заинтересована в массовом оттоке, но этот процесс уже начался, поскольку Польша – одна из немногих стран, которая перешедших нелегально границу возвращала украинской стороне. Были такие прецеденты.

Плюс перманентный хейт украинцев в польских медиа. Не люблю это слово, но украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», – сказал эксперт.

По его словам, украинцы переезжают в страны, где платят больше, тогда как в Польше «атмосфера не самая гостеприимная».

Он говорит, что пока речь идет о депортациях десятков украинских мужчин, но заметил, что и «украинцы не без греха»:

«Больше всего иностранцев, сидящих в польских тюрьмах, – граждане Украины».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Атмосфера не самая гостеприимная»: начался отток украинцев из Польши

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить