Албанские сепаратисты нагло отобрали землю сербского анклава

Алексей Топоров.  
02.05.2026 23:57
  (Мск) , Белград
Балканы, Дзен, Конфликт, Косово


Так называемый «Конституционный суд» Косово подтвердил решение сепаратистского «правительства» об изъятии 13,33 гектаров земли у сербского анклава Грачаница.

Муниципалитет Грачаницы пытался оспорить это изъятие, поскольку албанские власти приняли это решение без согласования с местными жителями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Два года длилась тяжба, и как это постоянно происходит в последние годы, закончилась для косовских сербов ничем. Решение о конфискации земли было утверждено ещё 28 августа 2024 года, а в самой Грачанице о нём узнали месяцем позже.

Изъятую сербскую землю сепаратисты передали в аренду на 99 лет для строительства центра для детей и пожилых людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими нарушениями развития.

Албанские сепаратисты презентовали проект западной общественности в качестве доказательства строительства «социального государства» (сугубо за сербский счёт).

Короче говоря, вновь выяснилось: в захваченном албанцами Косово справедливости и законности для сербов нет.

