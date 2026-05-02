Кипрский журналист удивлён «какой-то нерешительностью» Москвы
Кремлю пора определиться, кто является его стратегическим союзником, а кто – противником, потому что нельзя угодить сразу всем.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил кипрский аналитик Алекс Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кремлевское руководство должно принять решение – они хотят выиграть эту войну, или нет? Они пытаются угодить всем: должны быть в хороших отношениях с Трампом, с нефтяными олигархами, с БРИКС и Китаем.
И давайте не будем забывать о том, что «нужно держать двери открытыми для наших европейских партнеров». Может быть, в будущем они одумаются и снова придут в себя», – сказал Христофору.
«Знаете, чувствуется какая-то нерешительность. Это только мое мнение со стороны. После четырех лет такого подхода нерешительность все еще ощущается.
Есть поговорка, что нельзя угодить всем, что если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. Вот такое ощущение у меня от нынешней администрации Кремля», – добавил он.
