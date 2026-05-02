Кипрский журналист удивлён «какой-то нерешительностью» Москвы

Кремлю пора определиться, кто является его стратегическим союзником, а кто – противником, потому что нельзя угодить сразу всем.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил кипрский аналитик Алекс Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кремлевское руководство должно принять решение – они хотят выиграть эту войну, или нет? Они пытаются угодить всем: должны быть в хороших отношениях с Трампом, с нефтяными олигархами, с БРИКС и Китаем. И давайте не будем забывать о том, что «нужно держать двери открытыми для наших европейских партнеров». Может быть, в будущем они одумаются и снова придут в себя», – сказал Христофору.